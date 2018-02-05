Anndanilova2010

Гарантирую качественное и оперативное выполнение работы
Профессиональная настройка рекламных кампаний в Yandex. Direct и Google Adwords;
Настройка Поиска, сетей (РСЯ и КМС);
Написание продающих текстов;
Сбор ключевых фраз, поисковых подсказок в KeyCollector;
Выявление минус-слов;
Настройка целевых действий в Yandex Metrika и Google Analytics;
Настройка графических объявлений (баннеров);
Настройка ремаркетинга/ретаргетинга.
Более 3 лет опыта работы.
Более 300 успешно созданных рекламных кампаний.
Мои знания подтверждены сертификатами Google AdWords и Yandex. Direct.
Действие аккаунта приостановлено!