Anndanilova2010

Анна Anndanilova2010

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Гарантирую качественное и оперативное выполнение работы

Профессиональная настройка рекламных кампаний в Yandex. Direct и Google Adwords;

Настройка Поиска, сетей (РСЯ и КМС);

Написание продающих текстов;

Сбор ключевых фраз, поисковых подсказок в KeyCollector;

Выявление минус-слов;

Настройка целевых действий в Yandex Metrika и Google Analytics;

Настройка графических объявлений (баннеров);

Настройка ремаркетинга/ретаргетинга.

Более 3 лет опыта работы.

Более 300 успешно созданных рекламных кампаний.

Мои знания подтверждены сертификатами Google AdWords и Yandex. Direct.