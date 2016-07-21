Портфолио
- Как красиво оформить сувенирами интерьер140 просмотров
- Незаменимая техника для дачи124 просмотра
- Румба – это не обязательно любовь, это отношения!172 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Анна, ответственный исполнитель. Списались, обменялись контактами, обсудили условия. Выполнила пару тестовых работ - сотрудничаем, и будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Заказчик быстро ответил и прислал задание. Оплата пришла спустя 15 минут после выполнения заказа. Не придирается! Все супер!