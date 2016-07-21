AnneMichelle

Анна AnneMichelle

 
35 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Буду рада сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
workeralex
Александр 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рерайт (копирайт) по кулинарной тематике
Анна, ответственный исполнитель. Списались, обменялись контактами, обсудили условия. Выполнила пару тестовых работ - сотрудничаем, и будем сотрудничать.
Заказчик быстро ответил и прислал задание. Оплата пришла спустя 15 минут после выполнения заказа. Не придирается! Все супер!
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