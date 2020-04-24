перевод/написание текстов, фотосъемка и обработка фотографий.

призёр и победитель лингвистических и литературных олимпиад/ конкурсов.

занимаюсь фотографией и написанием текстов более четырёх лет.

учусь на филологическом факультете, направление: зарубежная филология. уровень английского upper-intermediate/advance.