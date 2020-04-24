Кристина Анненкова Annenkovak_Annenkovak_
22 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
перевод/написание текстов, фотосъемка и обработка фотографий.
призёр и победитель лингвистических и литературных олимпиад/ конкурсов.
занимаюсь фотографией и написанием текстов более четырёх лет.
учусь на филологическом факультете, направление: зарубежная филология. уровень английского upper-intermediate/advance.
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Портфолио
- Проведение фотосъёмки и обработка кадров84 просмотра
- Фотосъемка в условиях изоляции69 просмотров