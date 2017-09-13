Няшка-копирайтер делает мир ярче!

Профессиональный филолог, нескромный копирайтер и просто вредная девушка.

Пишу крутые тексты и придираюсь к ошибках.

По-настоящему люблю писать о строительстве и ремонте, дизайне интерьера и стройматериалах, альтернативных методах получения энергии и отоплении дома и велосипедах.

Отлично владею пером, карандашом, ручкой и клавиатурой, создаю живые и интересные обзоры уходовой косметики, модные подборки, описываю хорошенькие женские штучки.

А когда включаю серьезного строгого аналитика, пишу обо всем, что имеет отношение к недвижимости.