Няшка-копирайтер делает мир ярче!
Профессиональный филолог, нескромный копирайтер и просто вредная девушка.
Пишу крутые тексты и придираюсь к ошибках.
По-настоящему люблю писать о строительстве и ремонте, дизайне интерьера и стройматериалах, альтернативных методах получения энергии и отоплении дома и велосипедах.
Отлично владею пером, карандашом, ручкой и клавиатурой, создаю живые и интересные обзоры уходовой косметики, модные подборки, описываю хорошенькие женские штучки.
А когда включаю серьезного строгого аналитика, пишу обо всем, что имеет отношение к недвижимости.
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Отзывы заказчиков
$8
9 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!