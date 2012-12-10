Пишу не на количество,а на качество!Если Вам нужен уникальный толковый текст.Вам ко мне!
- Общий Копирайтинг. От 2 до 8 $ за 1000 знаков без пробелов.
-Описания товаров. От 2 до 6 $ за 1000 знаков без пробелов.
- Пресс-релизы. От 8 до 16 $ за 1000 знаков без пробелов.
- Проза (сказки, рассказы). От 5 до 10 $ за 1000 знаков без пробелов.
-Редактирование, корректировка. От 2 до 3 $ 1000 знаков без пробелов.
-Резюме, рекомендательные письма. От 10 до 20 $ за 1000 знаков без пробелов.
Пишите,жду ваших заказов!