Сторисмейкер и контент-менеджер
Меня зовут Анна, имею образование в сфере smm и сторисмейкера.
Деловые качества:
- 100%-е выполнение плана на протяжении всего рабочего периода
- монтаж видео 15, 30, 60 секунд; создание макетов для рекламы; сторителлинг; контент-план; прогревы; дизайн-сторис; моушн-анимация; проведение акций/конкурсов; соблюдение дедлайнов; работа в приложениях: Canva, InShot, VN, Picsart, Capcut, Lightroom.
Личные качества: стремление к профессиональному развитию, максимально эффективное планирование рабочего дня, высокий уровень грамотности, не испытываю сложностей при общении с людьми, работала с иностранными партнерами.
Всегда рада вам помочь
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