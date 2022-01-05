Сторисмейкер и контент-менеджер

Меня зовут Анна, имею образование в сфере smm и сторисмейкера.

Деловые качества:

- 100%-е выполнение плана на протяжении всего рабочего периода

- монтаж видео 15, 30, 60 секунд; создание макетов для рекламы; сторителлинг; контент-план; прогревы; дизайн-сторис; моушн-анимация; проведение акций/конкурсов; соблюдение дедлайнов; работа в приложениях: Canva, InShot, VN, Picsart, Capcut, Lightroom.

Личные качества: стремление к профессиональному развитию, максимально эффективное планирование рабочего дня, высокий уровень грамотности, не испытываю сложностей при общении с людьми, работала с иностранными партнерами.

Всегда рада вам помочь 