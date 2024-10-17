Annetka_lovework

Анна Annetka_lovework

 
33 года
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад

Швидкість та якість - це про мене.

В 2012-2014 отримувала додатковий дохід на "Advego". Наразі працюю, але хочу розвиватись та отримувати додатковий дохід. Готова взятись за будь-яке завдання.

- копірайт;

- внесення/перенесення даних в Exel;

- форування звітності за допомогою Exel;

- презентації;

- пошук потрібної інформації/товару;

- тестування сайтів/додатків;

- вихідні дзвінки;

- формування графіків/табелів;

- формування відгуків;

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1 из 5

Отзывы заказчиков

anna22052205
Анна 
40 лет
7 месяцев в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
7 месяцев назад
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