Швидкість та якість - це про мене.

В 2012-2014 отримувала додатковий дохід на "Advego". Наразі працюю, але хочу розвиватись та отримувати додатковий дохід. Готова взятись за будь-яке завдання.

- копірайт;

- внесення/перенесення даних в Exel;

- форування звітності за допомогою Exel;

- презентації;

- пошук потрібної інформації/товару;

- тестування сайтів/додатків;

- вихідні дзвінки;

- формування графіків/табелів;

- формування відгуків;