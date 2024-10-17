Швидкість та якість - це про мене.
В 2012-2014 отримувала додатковий дохід на "Advego". Наразі працюю, але хочу розвиватись та отримувати додатковий дохід. Готова взятись за будь-яке завдання.
- копірайт;
- внесення/перенесення даних в Exel;
- форування звітності за допомогою Exel;
- презентації;
- пошук потрібної інформації/товару;
- тестування сайтів/додатків;
- вихідні дзвінки;
- формування графіків/табелів;
- формування відгуків;
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 месяцев назад
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Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!