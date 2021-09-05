Annett_says

А кто создаёт презентации? Человек-созидатель, человек-мыслитель и творец
Презентации под ключЯ студент и по совместительству разработчик и создатель презентаций. Работаю в конструкторе Canva, Power Point и специально для Вас могу заморочиться и оседлать Figma.
Достоинства: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Копирайтер
2. 5 слайдов оформлю за 400 рублей
3. время выполнения зависит от сложности презентации либо наличия инфографики
4. обычно 1-2 часа работы
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