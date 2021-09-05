Annett_says

А кто создаёт презентации? Человек-созидатель, человек-мыслитель и творец

﻿Презентации под ключ

Я студент и по совместительству разработчик и создатель презентаций. Работаю в конструкторе Canva, Power Point и специально для Вас могу заморочиться и оседлать Figma.

Достоинства: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Копирайтер

2. 5 слайдов оформлю за 400 рублей

3. время выполнения зависит от сложности презентации либо наличия инфографики

4. обычно 1-2 часа работы

Примеры работ можете увидеть, кликнув по этому тексту