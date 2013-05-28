Работаю только во фрилансе.
Опыт работы:
- рерайт;
- администрирование интернет-группы в соц.сети, занимающейся продажей одежды, бижутерии, косметики;
- модерация объявлений на автосайте с редактированием;
- наполнение кулинарного сайта видео и пошаговыми фото;
- наполнение сайта по продаже часов, аксессуаров с поиском моделей по фото;
- администрирование форума на вап-сайте для общения;
- ассистент руководителя для контроля исполнителей (работа с текстом).
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
12 лет назад
Спасибо. Анна отработала 2 месяца. Претензий к работе нет
Ответный отзыв
Спасибо за интересное сотрудничество:)Все понравилось.
$40
10 баллов
12 лет назад
Анна, просто молодец! Всегда точна и пунктуальна при выполнении задач. Оценка - пятерка с плюсом!
Ответный отзыв
Сотрудничаем не впервые, на постоянной основе. Всегда подробное ТЗ и своевременная оплата. Очень хороший заказчик:)
$30
10 баллов
12 лет назад
Очень ответственный и внимательный исполнитель. Анна сделала все в срок, без замечаний. Объявления модерируются адекватною Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Заказчик чётко и понятно ставит задачи, предоставляет развёрнутые инструкции для работы. Оплата произведена своевременно.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#188
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#2048