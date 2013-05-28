AnnettaK

Анна Ковачева AnnettaK

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Работаю только во фрилансе.

Опыт работы:

- рерайт;

- администрирование интернет-группы в соц.сети, занимающейся продажей одежды, бижутерии, косметики;

- модерация объявлений на автосайте с редактированием;

- наполнение кулинарного сайта видео и пошаговыми фото;

- наполнение сайта по продаже часов, аксессуаров с поиском моделей по фото;

- администрирование форума на вап-сайте для общения;

- ассистент руководителя для контроля исполнителей (работа с текстом).

Отзывы заказчиков

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Ассисент по работе с фокус-группой
Спасибо. Анна отработала 2 месяца. Претензий к работе нет
Спасибо за интересное сотрудничество:)Все понравилось.
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Добавление на сайт картинок и видео
Анна, просто молодец! Всегда точна и пунктуальна при выполнении задач. Оценка - пятерка с плюсом!
Сотрудничаем не впервые, на постоянной основе. Всегда подробное ТЗ и своевременная оплата. Очень хороший заказчик:)
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Модератор. Ежедневная модерация объявлений
Очень ответственный и внимательный исполнитель. Анна сделала все в срок, без замечаний. Объявления модерируются адекватною Спасибо за работу!
Заказчик чётко и понятно ставит задачи, предоставляет развёрнутые инструкции для работы. Оплата произведена своевременно.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#188
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#2048