Копирайтер/рерайтер

Владею русским языком на высшем уровне, а также английским на продвинутом. Являюсь уверенным пользователем ПК: Word, Excel, Power Point и другие программы.

Имею солидный опыт работы копирайтером. Основное направление: написание рекламных объявлений и продающих текстов. Вышлю портфолио по требованию.

Знакома с различными CMS, в том числе wordpress и opencard. Также есть опыт в наполнении контентом сайтов и интернет-магазинов.

Ответственная, исполнительная, добросовестная, коммуникабельная, неконфликтная, целеустремленная. Предпочитаю творческий подход к любому делу.

Увлекаюсь изучением иностранных языков. Люблю путешествовать. Желаю обучаться и самосовершенствоваться.