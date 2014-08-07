Копирайтер/рерайтер
Владею русским языком на высшем уровне, а также английским на продвинутом. Являюсь уверенным пользователем ПК: Word, Excel, Power Point и другие программы.
Имею солидный опыт работы копирайтером. Основное направление: написание рекламных объявлений и продающих текстов. Вышлю портфолио по требованию.
Знакома с различными CMS, в том числе wordpress и opencard. Также есть опыт в наполнении контентом сайтов и интернет-магазинов.
Ответственная, исполнительная, добросовестная, коммуникабельная, неконфликтная, целеустремленная. Предпочитаю творческий подход к любому делу.
Увлекаюсь изучением иностранных языков. Люблю путешествовать. Желаю обучаться и самосовершенствоваться.
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