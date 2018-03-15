AnnieCheer

Сценарии, копирайтинг и рерайтинг текстов любой сложности, переводы En-Rus и Rus-En

Образование высшее экономическое. Опыт работы в журналистике 5 лет, два года работы в театре. Опыт SEO-продвижения и ведение групп ВКонтакте, а также Instagram-аккаунтов различных организаций.

Владею английским языком. Имею опыт написания статей и информационного контента для сайта. Могу написать статью любой сложности и тематики.

Специализация: написание сценариев, копирайтинг, рерайтинг, переводы с английского на русский язык, и наоборот. Опыт в данной сфере имеется. К работе всегда подхожу ответственно и выполняю поставленные задачи в срок.

Электронная почта: [email protected]