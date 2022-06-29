Видео-мейкер, контент-мейкер, озвучание

Имею высшее образование в сфере режиссуры, а также успешный опыт работы на должности контент-мейкера для тикток. Занималась созданием идей, разработкой креативных видео, монтажом, и принимала непосредственное участие в самих съемках. Развила канал цветочной компании в тик-токе с нуля до 34 000 подписчиков за краткое время, некоторые видео собрали больше 5 миллионов просмотров.Проходила курс по съемкам в FLS international в Лос-Анджелесе. Монтажом увлекаюсь с 15 лет, владею множеством программ для редактирования видео на телефоне и компьютере, умею работать с хромакеем, масками, анимацией движения объектов с помощью ключевых точек, и многое другое.

Обучалась на визуального ассистента, могу создать красивую ленту. Занимаюсь предметной съёмкой фото и видео для соц.сетей.