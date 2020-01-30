Английский язык, обучение, переводы, работа с текстами
Имею высшее образование по направлению "Филология" и квалификацию бакалавра филологии, учителя языков (английского, немецкого) и зарубежной литературы.
Стаж работы репетитором - 4 года.
Обучение: "с нуля", школьная программа, углубленное изучение английского языка.
Возьмусь за любую работу с текстами (переводы, транскрибация, расшифровка, проверка, копирайтинг, рерайтинг, постинг).
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#83
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#289
Переводы
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#1812