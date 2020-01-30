Английский язык, обучение, переводы, работа с текстами

Имею высшее образование по направлению "Филология" и квалификацию бакалавра филологии, учителя языков (английского, немецкого) и зарубежной литературы.

Стаж работы репетитором - 4 года.

Обучение: "с нуля", школьная программа, углубленное изучение английского языка.

Возьмусь за любую работу с текстами (переводы, транскрибация, расшифровка, проверка, копирайтинг, рерайтинг, постинг).