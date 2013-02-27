Образование

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, факультет журналистики (заочное отделение), 1999–2004 г.г.

Опыт работы

С 2000 года работала дизайнером-верстальщиком в различных периодических печатных изданиях:

• 2000–2004 г.г. – газета «Жизнь» (г.Екатеринбург);

• 2004–2008 г.г. – издательский дом «Ньюс медиа-Рус»: газеты «Жизнь» и «Твой День» (г.Москва);

• 2008–2012 г.г. – издательский дом «C Media»: еженедельник «Папарацци» (г.Москва).

Помимо дизайна, верстки, макетирования полос и обработки фотографий вместе с журналистами и редакторами отделов участвовала в редактировании материалов.

Дополнительные сведения

Профессиональный пользователь ПК (программы дизайна, верстки, обработки фотографий). Владею английским языком на начальном уровне. Много читаю. Обладаю безупречной грамотностью и повышенным вниманием к стилистическим и логическим нарушениям в текстах.