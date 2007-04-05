Работаю с английским, испанским и русским языками.

Дипломированный переводчик. Различная тематика перевода.

Берусь за работу, которая мне под силу, и выполняю её на совесть.

Чтобы я имел представление о работе и Вы могли непосредственно оценить качество перевода применительно к своему материалу (а не с помощью эффектных резюме и портфолио, которые имеют все шансы быть липой), советую присылать мне пару небольших пробных фрагментов текста.

Также интересуют условия оплаты.