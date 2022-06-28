AnnnieG

Анна AnnnieG

 
22 годаРоссия/Хабаровск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Аня мне 21 и я начинающий дизайнер, так же я увлекаюсь тату, все эскизы клиентам отрисовываю сама.

Я отучилась на дизайнера по отраслям и окончила курсы Арт дизайна.

Услуги которые я могу предоставить:

  • разработка логотипа, фирменный стиль (что может входить в фирменный стиль: создание логотипа, торговой марки, текстового знака, подбор фирменных цветов, фирменного шрифта, создание визитной карточки, фирменного бланка, конвертов, плакатов, пакетов, буклетов, фирменных папок, мультимедийных презентаций, дизайн упаковочных материалов);
  • иллюстрация для любых нужд от книг до комиксов;
  • создание макетов полиграфии: плакат, постер, листовка, каталогов.