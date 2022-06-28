Меня зовут Аня мне 21 и я начинающий дизайнер, так же я увлекаюсь тату, все эскизы клиентам отрисовываю сама.

Я отучилась на дизайнера по отраслям и окончила курсы Арт дизайна.

Услуги которые я могу предоставить: