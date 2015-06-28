Annnutka

Анна Annnutka

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Модератор, редактор, служба поддержки

Резюме

ОКОРОКОВА АННА ИГОРЕВНА

ул. Драгоманова, 11, кв. 156

02068, г. Киев, Украина

(093) 916-88-40

[email protected]

Дата рождения: 28 мая 1988

Тип работы

Удалённая работа, Неполный день, Свободный график

Опыт работы

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, отдел генной инженерии

Киев, Украина

Aviso, Модератор (редактор объявлений, разделы: авто, недвижимость)

Март 2008 - Август 2008 (6 месяцев)

Aviso (Издательская деятельность)

Информационные технологии

Киев, Украина

Retail Expert Group, Промоутер

Май 2007 - Июнь 2007 (1 месяц)

Retail Expert Group (Подбор персонала / HR / Рекрутмент)

Работа с клиентами

Киев, Украина

Образование

НТУУ "КПИ", 2011

Биотехнологии и биотехники, Промышленной биотехнологии.

Киев, Украина

Диплом бакалавра

Дополнительные качества

Компьютер: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Adobe Acrobat, Internet software. Языки: Русский, Украинский, Английский. Занимаюсь научной работой на базе Института физиологии растений и генетики НАН Украины. Личные качества: исполнительность, ответственность.