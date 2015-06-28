Резюме
ОКОРОКОВА АННА ИГОРЕВНА
ул. Драгоманова, 11, кв. 156
02068, г. Киев, Украина
(093) 916-88-40
Дата рождения: 28 мая 1988
Тип работы
Удалённая работа, Неполный день, Свободный график
Опыт работы
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, отдел генной инженерии
Киев, Украина
Aviso, Модератор (редактор объявлений, разделы: авто, недвижимость)
Март 2008 - Август 2008 (6 месяцев)
Aviso (Издательская деятельность)
Информационные технологии
Киев, Украина
Retail Expert Group, Промоутер
Май 2007 - Июнь 2007 (1 месяц)
Retail Expert Group (Подбор персонала / HR / Рекрутмент)
Работа с клиентами
Киев, Украина
Образование
НТУУ "КПИ", 2011
Биотехнологии и биотехники, Промышленной биотехнологии.
Киев, Украина
Диплом бакалавра
Дополнительные качества
Компьютер: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Adobe Acrobat, Internet software. Языки: Русский, Украинский, Английский. Занимаюсь научной работой на базе Института физиологии растений и генетики НАН Украины. Личные качества: исполнительность, ответственность.