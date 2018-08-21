Уникальный и грамотный дизайн. Веб дизайн, графический дизайн, нет арт, инфографика, логотипы, иконки
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Дизайн сайтов:
- Интернет-магазины
- Информационные сайты
- Landing page
- Сайты портфолио
- Буклеты, брошюры сертификаты
- Флаер, листовки
- Плакаты, афиши, постеры
- Каталог, меню, книга, журнал
- Упаковка, этикетка, стикеры, фирменный стиль
- Наружная реклама
- визитки
- по эскизу
- с нуля
- инфографика
- иконки
- элементы сайта
Мои гарантии:
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Разумные цены
- Доброжелательность, конструктивное общение
- Всегда на связи в Whats app и по почте
- Adobe Photoshop,
- Adobe Illustrator
- In Design
- Animate
- Character Animator
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