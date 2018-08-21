AnnyMed

Анна AnnyMed

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Уникальный и грамотный дизайн. Веб дизайн, графический дизайн, нет арт, инфографика, логотипы, иконки

Whats App +79155723046

E-mail [email protected]

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Дизайн сайтов:

  • Интернет-магазины
  • Информационные сайты
  • Landing page
  • Сайты портфолио
Графический дизайн

  • Буклеты, брошюры сертификаты
  • Флаер, листовки
  • Плакаты, афиши, постеры
  • Каталог, меню, книга, журнал
  • Упаковка, этикетка, стикеры, фирменный стиль
  • Наружная реклама
  • визитки
Логотипы

  • по эскизу
  • с нуля
Векторная графика

  • инфографика
  • иконки
  • элементы сайта
Баннеры

Мои гарантии:

  • Соблюдение сроков
  • Качественная работа
  • Разумные цены
  • Доброжелательность, конструктивное общение
  • Всегда на связи в Whats app и по почте
Владею программами:

  • Adobe Photoshop,
  • Adobe Illustrator
  • In Design
  • Animate
  • Character Animator

Работаю на качество и по предоплате.