Anny_crossfit

☎+380951331465 Интернет решения, приносящие прибыль.
Здравствуйте!
Обо мне:
2 года опыта настройки и оптимизации рекламных кампаний в Google AdWords.
Личные рекорды:
min CTR-10%
max CTR-85%
Год опыта холодных продаж, что позволило понять психологию людей и успешно использовать эти знания в работе.
Специалист Google AdWords.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
- Окупаемость затрат на рекламу в среднем 3 дня
- Возможность получения заявок от целевых КЛИЕНТОВ, в день запуска рекламы, готовых купить прямо сейчас
- Снижение стоимости лида за счёт оптимизации и авторской методики запуска рекламных кампаний
Аудит-рекомендаций по моментальному увеличению конверсии сайта
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ПО ФАКТУ:
- Сбор от 2000 ключевых слов
- Сбор от 100 минус слов
- Анализ и отстройка от конкурентов, написание продающих объявлений, 1 ключ – 1 объявление.
- Создание быстрых ссылок, уточнений, описания, а так же контактная информация.
- Создание визитки
- Создание отдельной РК, настроенной под КМС (тематические площадки)
- Настройка таргетинга по регионам и времени суток
- Подключение Google Analytics, настройка целей
- Подключение бидеров (автоматическое управление ставками)
После запуска рекламы, моя работа с РК продолжается в режиме БЕСПЛАТНОЙ 5 ДНЕВНОЙ поддержки:
- А/Б тестирование заголовков/текстов
- внедрение доп.ключевых фраз
- отсев неэффективных ключей
- автоматическая корректировка ставок и показ по минимальной стоимости в режиме реального времени.
- еженедельные отчеты по кол-ву показов/CTR/средней стоимости клика.