Anny_crossfit

☎+380951331465 Интернет решения, приносящие прибыль.

Здравствуйте!

Обо мне:

2 года опыта настройки и оптимизации рекламных кампаний в Google AdWords.

Личные рекорды:

min CTR-10%

max CTR-85%

Год опыта холодных продаж, что позволило понять психологию людей и успешно использовать эти знания в работе.

Специалист Google AdWords.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Окупаемость затрат на рекламу в среднем 3 дня

Возможность получения заявок от целевых КЛИЕНТОВ, в день запуска рекламы, готовых купить прямо сейчас

Снижение стоимости лида за счёт оптимизации и авторской методики запуска рекламных кампаний

БОНУС:

Аудит-рекомендаций по моментальному увеличению конверсии сайта

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ПО ФАКТУ:

Сбор от 2000 ключевых слов

Сбор от 100 минус слов

Анализ и отстройка от конкурентов, написание продающих объявлений, 1 ключ – 1 объявление.

Создание быстрых ссылок, уточнений, описания, а так же контактная информация.

Создание визитки

Создание отдельной РК, настроенной под КМС (тематические площадки)

Настройка таргетинга по регионам и времени суток

Подключение Google Analytics, настройка целей

Подключение бидеров (автоматическое управление ставками)

После запуска рекламы, моя работа с РК продолжается в режиме БЕСПЛАТНОЙ 5 ДНЕВНОЙ поддержки:

А/Б тестирование заголовков/текстов

внедрение доп.ключевых фраз

отсев неэффективных ключей

автоматическая корректировка ставок и показ по минимальной стоимости в режиме реального времени.

еженедельные отчеты по кол-ву показов/CTR/средней стоимости клика.

Моя цель-реализация собственных амбиций на пользу Вашей компании.