Anny_crossfit

Анна Кор Anny_crossfit

 
26 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
&#9742;+380951331465 Интернет решения, приносящие прибыль.

Здравствуйте! 

Обо мне: 

2 года опыта настройки и оптимизации рекламных кампаний в Google AdWords.

Личные рекорды: 

min CTR-10% 

max CTR-85% 

Год опыта холодных продаж, что позволило понять психологию людей и успешно использовать эти знания в работе. 

Специалист Google AdWords. 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ? 

  • Окупаемость затрат на рекламу в среднем 3 дня
  • Возможность получения заявок от целевых КЛИЕНТОВ, в день запуска рекламы, готовых купить прямо сейчас
  • Снижение стоимости лида за счёт оптимизации и авторской методики запуска рекламных кампаний
БОНУС: 

Аудит-рекомендаций по моментальному увеличению конверсии сайта 

 

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ПО ФАКТУ: 

  • Сбор от 2000 ключевых слов
  • Сбор от 100 минус слов
  • Анализ и отстройка от конкурентов, написание продающих объявлений, 1 ключ – 1 объявление.
  • Создание быстрых ссылок, уточнений, описания, а так же контактная информация.
  • Создание визитки
  • Создание отдельной РК, настроенной под КМС (тематические площадки)
  • Настройка таргетинга по регионам и времени суток
  • Подключение Google Analytics, настройка целей
  • Подключение бидеров (автоматическое управление ставками)

После запуска рекламы, моя работа с РК продолжается в режиме БЕСПЛАТНОЙ 5 ДНЕВНОЙ поддержки: 

  • А/Б тестирование заголовков/текстов
  • внедрение доп.ключевых фраз
  • отсев неэффективных ключей
  • автоматическая корректировка ставок и показ по минимальной стоимости в режиме реального времени.
  • еженедельные отчеты по кол-ву показов/CTR/средней стоимости клика.
P. S. Моя цель-реализация собственных амбиций на пользу Вашей компании.
Google AdsРекламная кампания