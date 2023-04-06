Розробка сайтів під CMS WordPress: HTML CSS PHP MySQL

Новачок у WEB розробці:

Я розробник з метою створення сайтів для малого та середнього бізнесу. Дотримуюсь встановленого терміну. Для мене дуже важливе регулярне спілкування, тому залишаймося на зв'язку! Також розгляну пропозиції про постійну роботу!

Освіта

Навчальний заклад: Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

Год закінчення: 2022

Факультет: Інформаційні технології

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення

Диплом: Молодшого спеціаліста

Форма навчання: денна

Зв'язок

Telegram:https://t.me/Anodacoms

Email: [email protected]