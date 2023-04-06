Розробка сайтів під CMS WordPress: HTML CSS PHP MySQL
Новачок у WEB розробці:
Я розробник з метою створення сайтів для малого та середнього бізнесу. Дотримуюсь встановленого терміну. Для мене дуже важливе регулярне спілкування, тому залишаймося на зв'язку! Також розгляну пропозиції про постійну роботу!
Освіта
Навчальний заклад: Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж
Год закінчення: 2022
Факультет: Інформаційні технології
Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Диплом: Молодшого спеціаліста
Форма навчання: денна
Зв'язок
Telegram:https://t.me/Anodacoms
Email: [email protected]
Портфолио
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