Работаем на совесть!
Создание:
- Сайт-визитка
- Интернет магазин, сайт-каталог
- Блоги, форумы
- Соц сети
- Обсуждение ТЗ (техническое задание). Если такового нет, высылаю "Бриф-анкету"
- Предоплата 50% от общей суммы
- Разработка проекта - утверждение
- Полная оплата
- Skype: anonymoff.pro
- email: [email protected]
- Приватная система сообщений
- Qiwi
- Яндекс деньги
Действие аккаунта приостановлено!
Интернет-магазины
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$10/час
от $1от 3 дней
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Наполнение сайтов
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$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга