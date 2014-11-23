Anonymoff

Юрий Anonymoff

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Работаем на совесть!

Создание:

  • Сайт-визитка
  • Интернет магазин, сайт-каталог
  • Блоги, форумы
  • Соц сети
Схема работы:

  • Обсуждение ТЗ (техническое задание). Если такового нет, высылаю "Бриф-анкету"
  • Предоплата 50% от общей суммы
  • Разработка  проекта - утверждение
  • Полная оплата
Общение

Оплата:

  • Qiwi
  • Яндекс деньги
Интернет-магазины
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$10/час
от $1от 3 дней
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Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $1от 1 дня
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