Anparket

Анна Anparket

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Написание уникальных текстов (публицистических и научных в том числе), копирайтинг, рерайтинг

 Образование: студентка 4 курса         Московского     педагогического  государственного университета,       института «Истории и политики»,исторического факультета.Опыт:

  • Март 2016 – июнь 2016. Университетская практика в Российском военно-историческом обществе

    Стрелецкие палаты». Разработка и проведение экскурсии. Поиск и организация

    группы.

  • Ноябрь 2015. Администратор на выставке «Моя история. XX век» в ЦВЗ «Манеж». Организация группы, координация групп по тематическим залам.
  • Написание курсовых и других научных работ.

Навыки:
  • Работа с большим объемом информации: анализ документов, исторических источников, научных и

    ненаучных тексов.

  • Написание новых текстов: копирайтинг, рерайтинг, синонимайз, либо уникального на основе анализа.
  • Организация  и поиск групп.
  • Умение составления кейсов.
  • Работа с электронными ресурсами: Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Google Docs. Работа на операционных системах Windows, IOS, Android, Linux.
  • Знание английского языка – Intermediate
  • Вождение легкового автомобиля.

Личныекачества:            Аккуратность,предприимчивость, способность к обучению, энтузиазм, целеустремленность, идейность,

креативность грамотная речь, самосовершенствование.

 