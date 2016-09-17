Написание уникальных текстов (публицистических и научных в том числе), копирайтинг, рерайтинг

Образование: студентка 4 курса Московского педагогического государственного университета, института «Истории и политики»,исторического факультета.Опыт:

Март 2016 – июнь 2016. Университетская практика в Российском военно-историческом обществе Стрелецкие палаты». Разработка и проведение экскурсии. Поиск и организация группы.

Ноябрь 2015. Администратор на выставке «Моя история. XX век» в ЦВЗ «Манеж». Организация группы, координация групп по тематическим залам.

Написание курсовых и других научных работ.

Работа с большим объемом информации: анализ документов, исторических источников, научных и ненаучных тексов.

Написание новых текстов: копирайтинг, рерайтинг, синонимайз, либо уникального на основе анализа.

Организация и поиск групп.

Умение составления кейсов.

Работа с электронными ресурсами: Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Google Docs. Работа на операционных системах Windows, IOS, Android, Linux.

Знание английского языка – Intermediate

Вождение легкового автомобиля.

Аккуратность,предприимчивость, способность к обучению, энтузиазм, целеустремленность, идейность,

креативность грамотная речь, самосовершенствование.