Написание уникальных текстов (публицистических и научных в том числе), копирайтинг, рерайтинг
Образование: студентка 4 курса Московского педагогического государственного университета, института «Истории и политики»,исторического факультета.Опыт:
- Март 2016 – июнь 2016. Университетская практика в Российском военно-историческом обществе
Стрелецкие палаты». Разработка и проведение экскурсии. Поиск и организация
группы.
- Ноябрь 2015. Администратор на выставке «Моя история. XX век» в ЦВЗ «Манеж». Организация группы, координация групп по тематическим залам.
- Написание курсовых и других научных работ.
- Работа с большим объемом информации: анализ документов, исторических источников, научных и
ненаучных тексов.
- Написание новых текстов: копирайтинг, рерайтинг, синонимайз, либо уникального на основе анализа.
- Организация и поиск групп.
- Умение составления кейсов.
- Работа с электронными ресурсами: Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Google Docs. Работа на операционных системах Windows, IOS, Android, Linux.
- Знание английского языка – Intermediate
- Вождение легкового автомобиля.
креативность грамотная речь, самосовершенствование.
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