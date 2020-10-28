Руководитель проектов маркетинг переводы

Я классический маркетолог, начинала, когда только появилась в России эта профессия. Было много неопределенности и мало информации и специалистов, у которых можно было бы учиться. Но мне повезло, моими учителями были маркетологи из Tetra Pak. Но, всё равно, в те времена основными помощниками были интуиция и врождённые аналитические способности. Сейчас не надо изобретать велосипед, всё проще. Но я на долгое время выпала из профессии в связи с переездом в другую страну, Испанию, и сейчас хотела бы вернуться. Я имею ввиду профессию, не страну )). Пока, по крайней мере. Да, я не знакома с последними технологиями, но я очень быстро учусь. Я ищу команду, которой пригодятся мои знания, опыт, аналитический склад ума, та же интуиция, в конце концов )) взамен на обучение техническим моментам и технологиям, которые используют современные маркетологи. Согласна на небольшую зарплату на этот период. Уверяю, что за пару недель я стану профи)). На испанским говорю свободно. Торгуюсь ещё лучше.

Резюме

Образование:

- художественная школа;

- Волгоградский Технологический Техникум (специальность: конструктор-модельер верхней женской одежды);

- Волгоградская Академия Государственной Службы (специальность: менеджмент и управление);

- курсы парикмахер универсал;

- многочисленные курсы и тренинги по продажам и личностному росту.

Из наиболее ценного профессионального опыта могу выделить:

- ведущий маркетолог на Гормолзаводе №3, Волгоград, 1999-2002;

- региональный представитель Московского BTL агенства, Волгоград, 2002-2004;

- ответственная по работе с русскоязычными клиентами, компания-застройщик Key Mare, Альмерия, Испания, 2008-2009;

- консультант и помощник русскоговорящих инвесторов в Испании;

- менеджер проектов (импорт-экспорт, открытие филиала по продажам иностранной компании).

Интересы: дизайн, астрология, психология, йога, ЗОЖ, путешествия.

Личные особенности: повышенная чувствительность всех органов восприятия, эмпатия, хороший вкус, гурман и эстет.

Люблю делиться полученными и накопленными знаниями, помогать другим.

Водительские права категории В, автомобиль; испанский язык В2; компьютерные программы: Office, графические, CRM.