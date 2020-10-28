Я классический маркетолог, начинала, когда только появилась в России эта профессия. Было много неопределенности и мало информации и специалистов, у которых можно было бы учиться. Но мне повезло, моими учителями были маркетологи из Tetra Pak. Но, всё равно, в те времена основными помощниками были интуиция и врождённые аналитические способности. Сейчас не надо изобретать велосипед, всё проще. Но я на долгое время выпала из профессии в связи с переездом в другую страну, Испанию, и сейчас хотела бы вернуться. Я имею ввиду профессию, не страну )). Пока, по крайней мере. Да, я не знакома с последними технологиями, но я очень быстро учусь. Я ищу команду, которой пригодятся мои знания, опыт, аналитический склад ума, та же интуиция, в конце концов )) взамен на обучение техническим моментам и технологиям, которые используют современные маркетологи. Согласна на небольшую зарплату на этот период. Уверяю, что за пару недель я стану профи)). На испанским говорю свободно. Торгуюсь ещё лучше.
Резюме
Образование:
- художественная школа;
- Волгоградский Технологический Техникум (специальность: конструктор-модельер верхней женской одежды);
- Волгоградская Академия Государственной Службы (специальность: менеджмент и управление);
- курсы парикмахер универсал;
- многочисленные курсы и тренинги по продажам и личностному росту.
Из наиболее ценного профессионального опыта могу выделить:
- ведущий маркетолог на Гормолзаводе №3, Волгоград, 1999-2002;
- региональный представитель Московского BTL агенства, Волгоград, 2002-2004;
- ответственная по работе с русскоязычными клиентами, компания-застройщик Key Mare, Альмерия, Испания, 2008-2009;
- консультант и помощник русскоговорящих инвесторов в Испании;
- менеджер проектов (импорт-экспорт, открытие филиала по продажам иностранной компании).
Интересы: дизайн, астрология, психология, йога, ЗОЖ, путешествия.
Личные особенности: повышенная чувствительность всех органов восприятия, эмпатия, хороший вкус, гурман и эстет.
Люблю делиться полученными и накопленными знаниями, помогать другим.
Водительские права категории В, автомобиль; испанский язык В2; компьютерные программы: Office, графические, CRM.