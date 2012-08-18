Мне 26 лет, два высших образования:
1- инженер автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий;
2 - Менеджер-экономист.
Пишу стихи, прозу. Художественные и технические тексты.
Грамотность, чувство языка. Эрудиция. Широкий кругозор. Ответственность.
Отзывы заказчиков
$1
0 баллов
11 лет назад
За две недели работы с Антониной у меня сложилось о ней впечатление как о не совсем обязательном авторе. Согласившись на постоянную работу и мои условия, Антонина периодически сообщала о своих отъездах на 2-3 дня, причем предупреждая об этом де-факто, в день своего якобы отъезда. В конце концов при выдаче последнего ТЗ все закончилось тем, что Антонина прислала мне задание, выполнена из которого была только 1/10 часть, хотя сроки его были оговорены. Но больше всего меня поразили ее письма угрожающего характера с требованиями оплаты, хотя сроки ее фактически не подошли. Кроме этого Антонина любит отсылать сообщения авторам, также выбранным ее заказчиком, сообщая им о якобы недобропорядочном заказчике, то есть фактически распространяя клевету и свои не подтвержденные ничем домыслы. Я полностью и своевременно оплатила все работы, которые выполнила Антонина и твердо решила больше не иметь дело с этим автором.
Ответный отзыв
Ужасное впечатление от работы с этим заказчиком, т.к. в процессе работы был полностью изменен характер задания, причем за совершенно неприемлемую оплату. У меня даже не спросили, согласна ли я на это. А когда я отказалась, получила массу негатива в свою сторону. Оплата за выполненную работу была осуществлена не на 14 день, как обговаривалось вначале, а вечером на 15 день и то после того, как я пообещала устроить им "рекламу".