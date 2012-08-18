За две недели работы с Антониной у меня сложилось о ней впечатление как о не совсем обязательном авторе. Согласившись на постоянную работу и мои условия, Антонина периодически сообщала о своих отъездах на 2-3 дня, причем предупреждая об этом де-факто, в день своего якобы отъезда. В конце концов при выдаче последнего ТЗ все закончилось тем, что Антонина прислала мне задание, выполнена из которого была только 1/10 часть, хотя сроки его были оговорены. Но больше всего меня поразили ее письма угрожающего характера с требованиями оплаты, хотя сроки ее фактически не подошли. Кроме этого Антонина любит отсылать сообщения авторам, также выбранным ее заказчиком, сообщая им о якобы недобропорядочном заказчике, то есть фактически распространяя клевету и свои не подтвержденные ничем домыслы. Я полностью и своевременно оплатила все работы, которые выполнила Антонина и твердо решила больше не иметь дело с этим автором.