Переводы (англ.-рус., рус.-англ.). Опыт работы - 4,5 года.

Образование: Тверской Государственный Университет, фак-т ин.яз. и междунар. коммуникации.

Опыт работы

Устные переводы:

- последовательный перевод на деловых переговорах (финансы, металлургия);

- последовательный и синхронный перевод на судебных слушаниях по делам о международном усыновлении;

- последовательный перевод на собеседованиях с врачами детских домов и работниками органов опеки.

Письменные переводы:

Техническая тематика (АНГЛ.-РУС.):

- инструкции к мобильным телефонам, статьи о развитии рынка телекоммуникационных технологий (Интернет, мобильные технологии);

- инструкции к медицинской технике (различные виды оборудования для гемодиализа)

- описание сантехнического оборудования;

- инструкция к датчику веса;

- описание деревообрабатывающего производства.

Финансово-юридическая тематика (АНГЛ.-РУС., РУС.-АНГЛ.)

- типовые договоры, судебные решения, заявления в Европейский суд по правам человека, законодательные акты;

- документы для международного усыновления;

- дипломы, паспорта, характеристики, рекомендательные письма, нотариальные свидетельства, свидетельства о разводе, свидетельства о браке;

- документация по ВЭД (счета-фактуры, сертификаты качества, сертификаты безопасности, коносаменты, упаковочные), деловая переписка;

- статьи о рынке недвижимости, статьи о развитии банковского дела.

Общая тематика (АНГЛ.-РУС., РУС.-АНГЛ.)

- рекламные тексты обо всех видах продукции Тверского пивоваренного завода "Афанасий" (рус.-англ.): английский текст - в портфолио;

- рекламные тексты производителей одежды и обуви (в т.ч. истории известных брендов);

- описание горнолыжного курорта;

- ведение переписки для международного брачного агентства.

Опыт работы редактором новостной колонки для англоязычного сайта english.pravda.ru (5 месяцев).

Копирайтинг (на русском языке).

Тематики копирайтинга: видеоигры и игровые приставки; детский отдых; рынок недвижимости; загородная недвижимость; купля-продажа земли; обувь и обувные бренды; сайт-конструктор мобильных приложений; стальные двери; окна и входные группы ПВХ; системы вентиляции; чайная продукция; наградная символика и сувенирная продукция; создание и продвижение сайтов; программные продукты на платформе "1С: Предприятие", финансовый и налоговый консалтинг, аутсорсинг в области ведения бухгалтерского и налогового учета; новости политики, шоу-бизнеса, экономики, и проч. Статьи для женского сайта daglady.ru. (мода, здоровье, психология, Интернет-шоппинг и др.) Мои работы можно почитать в портфолио.

Модерирование группы Интернет-магазина в сети "Вконтакте".