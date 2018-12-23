☀️ Друзья, для начала предлагаю нам познакомиться!Было бы не вежливо с моей стороны не представиться и кратко не рассказать о себе перед тем как говорить о нашем сотрудничестве. Поэтому усаживайтесь поудобнее.
Я начинаю!!!
⬇️ КРАТКО О ГЛАВНОМ ⬇️
▶️ ИМЯ: Антон
▶️ ВОЗРАСТ: 31
▶️ ПРОЖИВАЮ: г. Южно-Сахалинск
▶️ ОБРАЗОВАНИЕ: Средне специальное
▶️ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Не женат
▶️ ВОЕННООБЯЗАННЫЙ: Да. 2005-2007
⬇️ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ⬇️
▶️ Трудолюбив ▶️ Стрессоустойчив ▶️ Коммуникабелен
▶️ Умею работать в многозадачном режиме
▶️ Море креатива ▶️ Отличное чувство юмора
▶️ Ответственен за все что делаю!!!
⬇️ ПРОГРАММЫ С КОТОРЫМИ РАБОТАЮ ⬇️
Я никогда не ходил ни на какие там курсы где обучают программам. За многие годы я сам ЛИЧНО изучал программы для обработки видео, аудио, изображения, фото, а так же платформы для сайтостроения. В жизни мне приходилось иметь дело с созданием собственных логотипов, видео и фото роликов, презентаций для конкурсов, сведения аудио материала и МНОГИМ, МНОГИМ ДРУГИМ. Если нужен был сайт - СОЗДАВАЛ ЕГО САМ! В связи со всем выше сказанным ОТВЕТСТВЕННО Вам заявляю что знаю как работают ниже приведенные мною программы не просто на словах!
▶️ РАБОТА С ВИДЕО - СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
➡️ Vegas Pro 15.0
➡️ Movavi Video Suite 17
▶️ РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ - ОБРАБОТКА ФОТО
➡️ Adobe Photoshop CS6
➡️ PhotoScape
▶️ РАБОТА С 3D ИЗОБРАЖЕНИЕМ
➡️ Cinema 4D R15
▶️ РАБОТА С ЛОГОТИПОМ
➡️ Sothink Logo Maker Professional
▶️ РАБОТА С АУДИО - СВЕДЕНИЕ И ОБРАБОТКА
➡️ Adobe Audition CS6
➡️ Audacity
▶️ РАБОТА С САЙТАМИ - СОЗДАНИЕ
➡️ uKit
➡️ Jimdo
➡️ Tilda Publishing
В совокупности эти программы, мой опыт и знания дают просто ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат. Я стараюсь сочетать их все в своей работе!
⬇️ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ⬇️
➡️ Так как я САМ создавал себе сайты, то и наполнял их контентом я тоже САМ)))
Мною были созданы тысячи статей на разные тематики. Так что могу Вас заверить что скорость с которой я набираю текст ДАЛЕКО за рамками среднего уровня!
➡️ Так же в свое время с друзьями увлекался музыкой в стиле РЭП. Тексты песен и треки писали сами. Так что и тут есть опыт в "РИФМОПЛЕТЕ"!
➡️ Есть опыт в проведении проверок в виде "ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ" торговых точек и развлекательных учреждений в своем городе!
➡️ Отлично знаю город чтобы минимизировать затраченное время для перемещения из точки "А" в точку "Б")))
⬇️ ПОЭТОМУ ГОТОВ ВЗЯТЬ ОТ ВАС ЗАКАЗ ⬇️
➡️ Создание визитки
➡️ Создание логотипа
➡️ Создание презентации
➡️ Создание видио и фото роликов
➡️ Обработка видео и фото материала
➡️ Сведение аудио материала
➡️ Улучшение качества аудио материала
➡️ Любая работа с текстом
➡️ Написание статей на любую тематику
➡️ Проведение проверок "Тайный покупатель"
➡️ Проведение фото и аудио аудита "Тайный покупатель"
➡️ Доставка документации "Пеший курьер"
➡️ Отправка морепродуктов с Сахалина в любой регион
Друзья, в общем как Вы уже успели понять я разносторонний человек и готов помочь Вам во всем что будет в моих силах. Берусь только за ту работу которую выполню при любых обстоятельствах!
❗️ ГАРАНТИРУЮ СРОКИ
❗️ ГАРАНТИРУЮ КАЧЕСТВО
❗️ ГАРАНТИРУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ
❗️ ГАРАНТИРУЮ КРЕАТИВ В РАБОТЕ
❗️ ГАРАНТИРУЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Даже МОЙ ПРОФИЛЬ может рассказать Вам о многом)))
Да у меня сейчас нет супер мощного РЕЙТИНГА, но это дело времени, а вот опыта и практики хватит с лихвой чтобы выполнить Вашу работу на EASY)))
СТОИМОСТЬ МОЕЙ РАБОТЫ - РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!
Я НЕ УСТАНАВЛИВАЮ ЦЕНЫ - ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ МОЙ ТРУД!
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