▶️ СРОКИ ▶️ КАЧЕСТВО ▶️ УНИКАЛЬНОСТЬ ▶️ КРЕАТИВ

☀️ Друзья, для начала предлагаю нам познакомиться!Было бы не вежливо с моей стороны не представиться и кратко не рассказать о себе перед тем как говорить о нашем сотрудничестве. Поэтому усаживайтесь поудобнее.

Я начинаю!!!

⬇️ КРАТКО О ГЛАВНОМ ⬇️

▶️ ИМЯ: Антон

▶️ ВОЗРАСТ: 31

▶️ ПРОЖИВАЮ: г. Южно-Сахалинск

▶️ ОБРАЗОВАНИЕ: Средне специальное

▶️ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Не женат

▶️ ВОЕННООБЯЗАННЫЙ: Да. 2005-2007

⬇️ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ⬇️

▶️ Трудолюбив ▶️ Стрессоустойчив ▶️ Коммуникабелен

▶️ Умею работать в многозадачном режиме

▶️ Море креатива ▶️ Отличное чувство юмора

▶️ Ответственен за все что делаю!!!

⬇️ ПРОГРАММЫ С КОТОРЫМИ РАБОТАЮ ⬇️

Я никогда не ходил ни на какие там курсы где обучают программам. За многие годы я сам ЛИЧНО изучал программы для обработки видео, аудио, изображения, фото, а так же платформы для сайтостроения. В жизни мне приходилось иметь дело с созданием собственных логотипов, видео и фото роликов, презентаций для конкурсов, сведения аудио материала и МНОГИМ, МНОГИМ ДРУГИМ. Если нужен был сайт - СОЗДАВАЛ ЕГО САМ! В связи со всем выше сказанным ОТВЕТСТВЕННО Вам заявляю что знаю как работают ниже приведенные мною программы не просто на словах!

▶️ РАБОТА С ВИДЕО - СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

➡️ Vegas Pro 15.0

➡️ Movavi Video Suite 17

▶️ РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ - ОБРАБОТКА ФОТО

➡️ Adobe Photoshop CS6

➡️ PhotoScape

▶️ РАБОТА С 3D ИЗОБРАЖЕНИЕМ

➡️ Cinema 4D R15

▶️ РАБОТА С ЛОГОТИПОМ

➡️ Sothink Logo Maker Professional

▶️ РАБОТА С АУДИО - СВЕДЕНИЕ И ОБРАБОТКА

➡️ Adobe Audition CS6

➡️ Audacity

▶️ РАБОТА С САЙТАМИ - СОЗДАНИЕ

➡️ uKit

➡️ Jimdo

➡️ Tilda Publishing

В совокупности эти программы, мой опыт и знания дают просто ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат. Я стараюсь сочетать их все в своей работе!

⬇️ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ⬇️

➡️ Так как я САМ создавал себе сайты, то и наполнял их контентом я тоже САМ)))

Мною были созданы тысячи статей на разные тематики. Так что могу Вас заверить что скорость с которой я набираю текст ДАЛЕКО за рамками среднего уровня!

➡️ Так же в свое время с друзьями увлекался музыкой в стиле РЭП. Тексты песен и треки писали сами. Так что и тут есть опыт в "РИФМОПЛЕТЕ"!

➡️ Есть опыт в проведении проверок в виде "ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ" торговых точек и развлекательных учреждений в своем городе!

➡️ Отлично знаю город чтобы минимизировать затраченное время для перемещения из точки "А" в точку "Б")))

⬇️ ПОЭТОМУ ГОТОВ ВЗЯТЬ ОТ ВАС ЗАКАЗ ⬇️

➡️ Создание визитки

➡️ Создание логотипа

➡️ Создание презентации

➡️ Создание видио и фото роликов

➡️ Обработка видео и фото материала

➡️ Сведение аудио материала

➡️ Улучшение качества аудио материала

➡️ Любая работа с текстом

➡️ Написание статей на любую тематику

➡️ Проведение проверок "Тайный покупатель"

➡️ Проведение фото и аудио аудита "Тайный покупатель"

➡️ Доставка документации "Пеший курьер"

➡️ Отправка морепродуктов с Сахалина в любой регион

Друзья, в общем как Вы уже успели понять я разносторонний человек и готов помочь Вам во всем что будет в моих силах. Берусь только за ту работу которую выполню при любых обстоятельствах!

❗️ ГАРАНТИРУЮ СРОКИ

❗️ ГАРАНТИРУЮ КАЧЕСТВО

❗️ ГАРАНТИРУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ

❗️ ГАРАНТИРУЮ КРЕАТИВ В РАБОТЕ

❗️ ГАРАНТИРУЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Даже МОЙ ПРОФИЛЬ может рассказать Вам о многом)))

Да у меня сейчас нет супер мощного РЕЙТИНГА, но это дело времени, а вот опыта и практики хватит с лихвой чтобы выполнить Вашу работу на EASY)))

СТОИМОСТЬ МОЕЙ РАБОТЫ - РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!

Я НЕ УСТАНАВЛИВАЮ ЦЕНЫ - ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ МОЙ ТРУД!