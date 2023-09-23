Меня зовут Антон мне 17 лет и я являюсь учеником 11 класса одной из московских школ. Я живу на окраине города в двухкомнатной квартире, которую мои родители купили два года назад. До этого мы жили в Краснодаре, но пять лет назад переехали в столицу, и мне это очень нравится.

Моего отца зовут Игорь Анатольевич, ему 38 лет. Он работает менеджером в фирме по продаже компьютерного оборудования. Мою маму зовут Галина Владимировна, ей 37 лет. Она работает поваром в кафе. Мои родители дружные, они любят друг друга. Мы много времени проводим вместе, часто ходим в гости или приглашаем их к нам.

Я увлекаюсь спортом и здоровым образом жизни. Я посещаю секцию борьбы, а также люблю ездить на велосипеде. Обычно я совершаю поездки в парке, где недавно сделали удобные велодорожки. Благодаря своему увлечение спортом, я стал выглядеть подтянутым и атлетически сложенным. Все мои друзья отмечают, что моё телосложение стало близко к идеальному состоянию. Также я стал более уверенным человеком. Естественно я не курю и не употребляю алкоголь и наркотики.

Кроме этого, я увлекаюсь программированием компьютерных игр, в чём мне сильно помогает папа, который в этом большой специалист. Моя мечта - создать самую интересную компьютерную игрушку в мире, чтобы в неё играли, не отрываясь от экрана, миллионы человек. Конечно, для этого надо много учиться, поэтому после окончания школы я буду поступать в профильный университет на программиста.