Необходимо найти 500 картинок для 150 статей, по 3-5 картинок на каждую. Картинки должны соответствовать простым требованиям. Оплата - 4 рубля за картинку.
- Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется снять и смонтировать 150 небольших видео на основе примеров из TikTok и YouTube, в основном по домашним лайфхакам. Длина одного ролика должна составлять минимум 2 минуты. Наложите музыку на готовые видео. Оплата составляет 250 рублей за ролик.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу автора, который возьмётся за объем 1000 статьей на темунаучно-популярные статьи. Писать нужно как обычные статьи так и последние интересные новости в мире науки и околотематичные материалы: нейросети, робототехника, гаджеты и тому подобные. Темы нужно ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищу контент-менеджера для оформления и выкладки статей на сайт (100 шт). CMS сайта Wordpress. Выкладывать все через Wordpress. Нужно только оформлять, писать ничего не нужно. плачу за 1 статью ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $12
Задача: Требуется сделать рерайт одной статьи. Прочитайте внимательно эту статью и написать примерно то же самое, но с уникальностью 85%. Сможете ли вы выполнить данное задание? Там есть и про ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу человека, который займется поиском авторов на биржах и составлением тем для них (500шт) Задачи: запуск, контроль, выкладка на сайтызаказ статей на биржахгенерация темпоиск людей кто генерирует темыСмысл такой: Я вам даю направление сайта -> ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа очень простая. Есть статьи на сайте с готовым дизайном. Нужно сделать 2 вещи: 1)Необходимо в начале статьи сделать плашку красивую кто автор статьи и в конце статьи так же оформить кто автор и оформить ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
В команду ищем людей, чтобы сделать 1000 фотоподборок на различные тематики. Для каждой подборки нужно будет написать уникальный небольшой текст на 1000-1500 символов. Картинок нужно минимум 10 штук. Цена 30 рублей за одну подборку, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу фаната военной техники, внешней политики, военныхконфликтов и тому подобное. Мне необходимо написать 200 новостей на эту тему. Новости должны быть проходить уникальность по text.ru - 65%. Объем 2-3 символов, можно с картинками. Одна ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужен дизайн красивый дизайн, стильный, представительский. Деталей много не надо. Все должно быть очень стильно и просто. подобные примеры: e-kontur.ru crm.joint-group.ru Есть ТЗ, прототип,структура. Я четко понимаю ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт14 лет назад