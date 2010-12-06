AntEkb

Антон AntEkb

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Снять 150 простых небольших видео

    Требуется снять и смонтировать 150 небольших видео на основе примеров из TikTok и YouTube, в основном по домашним лайфхакам. Длина одного ролика должна составлять минимум 2 минуты. Наложите музыку на готовые видео. Оплата составляет 250 рублей за ролик.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать научно-популярные статьи (1000 шт)

    Ищу автора, который возьмётся за объем 1000 статьей на темунаучно-популярные статьи. Писать нужно как обычные статьи так и последние интересные новости в мире науки и околотематичные материалы: нейросети, робототехника, гаджеты и тому подобные. Темы нужно ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо выложить 100 статей на сайт / девушка

    Ищу контент-менеджера для оформления и выкладки статей на сайт (100 шт). CMS сайта  Wordpress.      Выкладывать все через Wordpress. Нужно только оформлять, писать ничего не нужно.      плачу за 1 статью  ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1 статья. Дорого. Рейрайт статьи по кредитам

    $12

    Задача: Требуется сделать рерайт одной статьи. Прочитайте внимательно эту статью и написать примерно то же самое, но с уникальностью 85%. Сможете ли вы выполнить данное задание? Там есть и про ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заказать 500 статей на биржах

    Ищу человека, который займется поиском авторов на биржах и составлением тем для них (500шт) Задачи: запуск, контроль, выкладка на сайтызаказ статей на биржахгенерация темпоиск людей кто генерирует темыСмысл такой: Я вам даю направление сайта -&gt; ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить в статье авторство

    Работа очень простая. Есть статьи на сайте с готовым дизайном. Нужно сделать 2 вещи: 1)Необходимо в начале статьи сделать плашку красивую кто автор статьи и в конце статьи так же оформить кто автор и оформить ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Фотоподборки - 1000 шт

    В команду ищем людей, чтобы сделать 1000 фотоподборок на различные тематики. Для каждой подборки нужно будет написать уникальный небольшой текст на 1000-1500 символов. Картинок нужно минимум 10 штук.  Цена 30 рублей за одну подборку, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 200 новостей на военную тематику

    Ищу фаната военной техники, внешней политики, военныхконфликтов и тому подобное. Мне необходимо написать 200 новостей на эту тему. Новости должны быть проходить уникальность по text.ru - 65%. Объем 2-3 символов, можно с картинками. Одна ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн для промо сайта

    $100

    Здравствуйте. Нужен дизайн красивый дизайн, стильный, представительский. Деталей много не надо. Все должно быть очень стильно и просто. подобные примеры: e-kontur.ru crm.joint-group.ru Есть ТЗ, прототип,структура. Я четко понимаю ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад