SMM маркетолог амбициозный и регулярно прокачиваю свои скилы

Скилы:

Продвижение в социальных сетях

Разработка комьюнити стратегии

Разработка контентной стратегии

Цели и позиционирование

Рубрикатор и контентная сетка

Опыт в создании контента для медиа

Виральный, продающий контент

Контент, придающий статус эксперта

Видео контент и анимированный

ИМЕЮ ОПЫТ РАБОТЫ SUPA, CANVA, TAPLINK

В прошлом работал веб-дизайнером, так что сдаю и умею создавать красивые и продающие посты . НАЙДИ МЕНЯ instagram bagin_anton

Почта: [email protected]