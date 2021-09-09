SMM маркетолог амбициозный и регулярно прокачиваю свои скилы
Скилы:
- Продвижение в социальных сетях
- Разработка комьюнити стратегии
- Разработка контентной стратегии
- Цели и позиционирование
- Рубрикатор и контентная сетка
Опыт в создании контента для медиа
- Виральный, продающий контент
- Контент, придающий статус эксперта
- Видео контент и анимированный
ИМЕЮ ОПЫТ РАБОТЫ SUPA, CANVA, TAPLINK
В прошлом работал веб-дизайнером, так что сдаю и умею создавать красивые и продающие посты.
НАЙДИ МЕНЯinstagram bagin_anton
Почта: [email protected]
Telegram Ant_baag
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