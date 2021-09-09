Ant_pro

Антон Багин Ant_pro

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

SMM маркетолог амбициозный и регулярно прокачиваю свои скилы

Скилы:

  • Продвижение в социальных сетях
  • Разработка комьюнити стратегии
  • Разработка контентной стратегии
  • Цели и позиционирование
  • Рубрикатор и контентная сетка

Опыт в создании контента для медиа

  • Виральный, продающий контент
  • Контент, придающий статус эксперта
  • Видео контент и анимированный

ИМЕЮ ОПЫТ РАБОТЫ SUPA, CANVA, TAPLINK

В прошлом работал веб-дизайнером, так что сдаю и умею создавать красивые и продающие посты.

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instagram bagin_anton

Почта: [email protected]

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