Индивидуальный дизайнер-верстальщик
Основные профессиональные навыки:
- рисование от руки (рисунок, графика, живопись)
- опытныйпользователь Macintosh, ПК (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Qwark Xpress, Page Maker)
- дизайн полиграфической продукции (буклеты, проспекты, визитки, упаковка, конфетные коробки, открытки, иллюстрация к книгам, обложки.
- web-дизайн (разработка, размещение и продвижение сайта)
- черчение: проекты архитектуры, мебель.
- 3d проектирование визуализация (проекты керамической облицовки печей, каминов, интерьеров, моделирование и т. д.)
- художественная редактура.
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Портфолио
- 3D проекты353 просмотра