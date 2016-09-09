AntakovV

Владимир AntakovV

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Индивидуальный дизайнер-верстальщик

Основные профессиональные навыки:

- рисование от руки (рисунок, графика, живопись)

- опытныйпользователь Macintosh, ПК (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Qwark Xpress, Page Maker)

- дизайн полиграфической продукции (буклеты, проспекты, визитки, упаковка, конфетные коробки, открытки, иллюстрация к книгам, обложки.

- web-дизайн (разработка, размещение и продвижение сайта)

- черчение: проекты архитектуры, мебель.

- 3d проектирование визуализация (проекты керамической облицовки печей, каминов, интерьеров, моделирование и т. д.)

- художественная редактура.

Портфолио