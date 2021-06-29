AnthonyAnton

Антон Хорошилов AnthonyAntonAnthonyAnton
27 летРоссия/Белгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Уникальный дизайн, авторская иллюстрация любой сложности!
Привет!
Меня зовут Антон. Я дизайнер и иллюстратор. Имею высшее образование по направлению графического дизайна, а так же академическое художественное образование.
Берусь за любую интересную работу. В приоритете: иллюстрация любой сложности, разработка логотипа, фирменного стиля и всего что касается рекламной продукции.
Работаю только по предоплате или безопасным сделкам.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
– WebMoney.
– Яндекс деньги.
– Карта Сбербанка.
– PayPal.
Действие аккаунта приостановлено!