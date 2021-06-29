AnthonyAnton

Уникальный дизайн, авторская иллюстрация любой сложности!

Привет!

Меня зовут Антон. Я дизайнер и иллюстратор. Имею высшее образование по направлению графического дизайна, а так же академическое художественное образование.

Берусь за любую интересную работу. В приоритете: иллюстрация любой сложности, разработка логотипа, фирменного стиля и всего что касается рекламной продукции.

Работаю только по предоплате или безопасным сделкам.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

– WebMoney.

– Яндекс деньги.

– Карта Сбербанка.

– PayPal.