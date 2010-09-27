Antipanova

Ульяна Антипанова AntipanovaAntipanova
34 годаРоссия/Хабаровск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Художник, Фотограф, графический дизайнер.
Художник, Фотограф, графический дизайнер.
Разработка фирменного стиля; рекламная продукция, этикетка, упаковка, вебдизайн, визитки, флаера, листовки, приглашения, афиши для театров, плакаты для разного рода мероприятий.
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Pinnacle Studio, Adobe Photoshop Lightroom, Corel Painter, Adobe Illustrator, Macromedia Dreamweaver
знание HTML, CSS, jawa
Фотография
Web-дизайн
Оформительская деятельность, декоративно-прикладное искусство:
– интерьер, роспись стен, стекла, дерева
– декупаж, золочение, панно из смальты, лепка из пластики
– декор открыток
Живопись, Графика, Коллаж
Театральный грим
Опыт и навыки в оформлении витрин магазинов.
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