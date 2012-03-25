Anton-shlyapin

Nmod, студия дизайна интерьера Антона Шляпина
nothing more... only design
Дизайнер Антон Шляпин
"ничего более… только дизайн"
Добро пожаловать в компанию Nmod - Студию Дизайна Интерьера Антона Шляпина.
Мы стремится создать для Вас уникальный продукт сочетающий дизайн интерьера, эргономику и эффективное использование пространства, мебели, стиля и целевого назначения. Цель нашей работы - воплотить Ваши виденья в сочетании с нашим профессионализмом, поэтому персонально подходим к разработке и оформлению каждого проекта, не создавая клише и не следуя шаблонам.
Мы приумножаем наши знания и опыт, а также с интересом беремся за все новое, креативное и смелое.