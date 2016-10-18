Качественное выполнение заказа

Качественно выполню любой заказ. Копирайтинг, рерайтинг, нэйминг. Аудиомонтаж невысокой сложности. Видеомонтаж. Создание слайд-шоу. Тестирование ПО. Написание рефератов, курсовых, индивидуальных, контрольных работ по гуманитарным дисциплинам и профильным дисциплинам направления "общественное питание".