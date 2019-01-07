Anton20108

Добрый день, Друзья!

Зовут меня, как Вы уже поняли, Антон. По 1му образованию я филолог. Окончил переводческий факультет, на данный момент заканчиваю обучение в одном из ВУЗов Германии по направлению "спортивная экономика".

Безумно нравится работа с написанием статей, текстов, в общем со всем, где нужно "сочинять" и "придумывать".

Есть опыт написания статей для групп в ВК и частных лиц.

Любимое направление - спорт и политика. Пишу, как правило, в довольно интересном стиле, с большим количеством иронии и сарказма.

Примеры собственных статей всегда могу Вам предоставить!

Надеюсь, что подобная информация Вас заинтересует.