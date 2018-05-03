Сверстаю любой сложности сайт
Создам сайт любой сложности. При желании могу натянуть вёрстку на CMS MODX REVO(админка).
Владею такими навыками :
- HTML 5
- CSS 3
- Bootstrap 4
- JavaScript и JQuery
- GIT
- Gulp
- Препроцессор SASS
- Адаптивным (хорошо выглядеть на всех устройствах)
- Кроссбраузерным(Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14. 12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Интерактивным
- С анимацией (по желанию)
- С аккуратным, логичным, продуманным кодом
- С соблюдением стандартов W3C.
Какие сайты могу сделать:
- Лендинг
- Сайт-визитка
- Сайт-портфолио
- Промо-сайт
- Тематический-сайт
- Вы отправляете мне макет сайта в PSD(фотошоп);
- Я верстаю сайт ;
- После вёрстки я выкладываю сайт на свой хостинг;
- Я даю вам ссылку на сайт и Вы проверяете качество моей роботы;
- Если нету замечаний, то я отправлю вам ваш сайт;
- Если есть замечания или Вы хотите что то поменять, то я доделаю сайт так чтобы вам понравилось;