Anton2109

Антон Anton2109

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сверстаю любой сложности сайт

Создам сайт любой сложности. При желании могу натянуть вёрстку на CMS MODX REVO(админка).

Владею такими навыками :

  • HTML 5
  • CSS 3
  • Bootstrap 4
  • JavaScript и JQuery
  • GIT
  • Gulp
  • Препроцессор SASS
Сайт будет:

  • Адаптивным (хорошо выглядеть на всех устройствах)
  • Кроссбраузерным(Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14. 12+, iOS, Android, Windows Phone)
  • Интерактивным
  • С анимацией (по желанию)
  • С аккуратным, логичным, продуманным кодом
  • С соблюдением стандартов W3C.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Какие сайты могу сделать:

  • Лендинг
  • Сайт-визитка
  • Сайт-портфолио
  • Промо-сайт
  • Тематический-сайт
Как мы будем сотрудничать:

  • Вы отправляете мне макет сайта в PSD(фотошоп);
  • Я верстаю сайт ;
  • После вёрстки я выкладываю сайт на свой хостинг;
  • Я даю вам ссылку на сайт и Вы проверяете качество моей роботы;
  • Если нету замечаний, то я отправлю вам ваш сайт;
  • Если есть замечания или Вы хотите что то поменять, то я доделаю сайт так чтобы вам понравилось;
От Вас необходим макет сайта (страниц) в формате PSD (Фотошоп) и ТЗ. Вы сможете проверить качество сайта перейдя по ссылке которая ведет к сайту на моем хостинге.