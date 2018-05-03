Сверстаю любой сложности сайт

Создам сайт любой сложности. При желании могу натянуть вёрстку на CMS MODX REVO(админка).

Владею такими навыками :

HTML 5

CSS 3

Bootstrap 4

JavaScript и JQuery

GIT

Gulp

Препроцессор SASS

Адаптивным (хорошо выглядеть на всех устройствах)

Кроссбраузерным (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14. 12+, iOS, Android, Windows Phone)

Интерактивным

С анимацией (по желанию)

С аккуратным, логичным, продуманным кодом

С соблюдением стандартов W3C.

Какие сайты могу сделать:

Лендинг

Сайт-визитка

Сайт-портфолио

Промо-сайт

Тематический-сайт

Вы отправляете мне макет сайта в PSD(фотошоп);

Я верстаю сайт ;

После вёрстки я выкладываю сайт на свой хостинг;

Я даю вам ссылку на сайт и Вы проверяете качество моей роботы;

Если нету замечаний, то я отправлю вам ваш сайт;

Если есть замечания или Вы хотите что то поменять, то я доделаю сайт так чтобы вам понравилось;

От Вас необходим(страниц) в формате(Фотошоп) и. Вы сможете проверить качество сайта перейдя по ссылке которая ведет к сайту на моем хостинге.