Люблю веб, люблю верстать. Стремлюсь попасть в команду профессионалов, где будет возможность учиться, развиваться и совершенствовать свои навыки во фронтенде. Ищу активную практику в приложениях на React.js со всеми сопутствующими технологиями, готов выполнить тестовое задание.
Примеры работ:
Верстка адаптивного макета от HTML Academy + скрипты: https://anton2501.github.io/sedona/
Делал верстку для сайта Центрсельхозхимии: http://selhozhimiya.ru/
Кое-что из последнего:
Сервис для подбора арендуемых площадей для EXPOFORUM:
Всю верстку делал я
http://efcatalog-test.dwpr.ru/
iframe для онлайн подбора страховки:
Всю верстку делал я.
JS: раздел FAQ и если на первом шаге выбрать несколько стран, то на втором шаге можно увидеть, раскрываемый блок с флагами, который делал я + скрытие/раскрытие блоков на втором шаге.
http://turavins-test.dwpr.ru/travel/results
Ключевые навыки:
- Кроссбраузерная, валидная, отзывчивая верстка
- HTML5, CSS3
- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Avocode, Invision
- Git
- Webpack, Gulp
- JavaScript
- jQuery
- SCSS, SASS
- Pug/Jade, Haml
- React
- Redux
- TypeScript
- ES5/ES6