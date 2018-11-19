Люблю веб, люблю верстать. Стремлюсь попасть в команду профессионалов, где будет возможность учиться, развиваться и совершенствовать свои навыки во фронтенде. Ищу активную практику в приложениях на React.js со всеми сопутствующими технологиями, готов выполнить тестовое задание.

Примеры работ:

Верстка адаптивного макета от HTML Academy + скрипты: https://anton2501.github.io/sedona/

Делал верстку для сайта Центрсельхозхимии: http://selhozhimiya.ru/

Кое-что из последнего:

Сервис для подбора арендуемых площадей для EXPOFORUM:

Всю верстку делал я

http://efcatalog-test.dwpr.ru/

iframe для онлайн подбора страховки:

Всю верстку делал я.

JS: раздел FAQ и если на первом шаге выбрать несколько стран, то на втором шаге можно увидеть, раскрываемый блок с флагами, который делал я + скрытие/раскрытие блоков на втором шаге.

http://turavins-test.dwpr.ru/travel/results

Ключевые навыки:

- Кроссбраузерная, валидная, отзывчивая верстка

- HTML5, CSS3

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Avocode, Invision

- Git

- Webpack, Gulp

- JavaScript

- jQuery

- SCSS, SASS

- Pug/Jade, Haml

- React

- Redux

- TypeScript

- ES5/ES6