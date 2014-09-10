Anton272

Антон Anton272

 
32 годаРоссия/Хабаровск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка модулей

    Настройка модулей. Редактирование: главная страница, страница товара, категории товаров, главное меню, регистрация, оформление заказа.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки магазина opencart

    Расположение контактной информации как на сайте http://www.21vek.by/ Горизонтальное меню (категории товаров) сделать вертикальным под логотипом. Вместо «товаров 0 (0,0)» просто «корзина». Сделать общее кол-во товаров в строке поиска как на http://technopoint.ru/ Строку поиска сделать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
$200
10 баллов
8 лет назад
Настройка модулей
не первый раз работаем, все ок. рекомендую.
В очередной раз воспользовался услугами Александра. Все было, как всегда, на высоте, быстро, качественно!
Ответный отзыв
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
$100
10 баллов
9 лет назад
Доработки магазина opencart
все было четко, быстрая оплата и в полном размере. рекомендую, ответственный заказчик.
Сотрудничеством очень доволен. Все делалось быстро, качественно. Мастер в своем деле!
Ответный отзыв