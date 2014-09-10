Расположение контактной информации как на сайте http://www.21vek.by/ Горизонтальное меню (категории товаров) сделать вертикальным под логотипом. Вместо «товаров 0 (0,0)» просто «корзина». Сделать общее кол-во товаров в строке поиска как на http://technopoint.ru/ Строку поиска сделать ...