AntonBabanin

Переводы

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﻿Переводы текстов с русского языка на английский, или наоборот.

Всем пламенный привет!

Меня зовут Антон. Работаю с переводами текстов. Не смотря на то, что мне 17 лет, вся моя жизнь была непосредственна связана с английским языком. Начал я его изучать в 4 года. На сегодняшний день я без особых проблем общаюсь с иностранцами, смотрю фильмы и читаю книги только на английском языке, но я не останавливаюсь на этом, и всё ещё совершенствую владение этим языком.

Я давно хотел начать использовать английский язык не только как хобби, но и как умение, которое может помочь другим людям. Я искренне люблю то, что я делаю, и отношусь к этому с особой ответственностью. Соблюдение сроков, уважение и понимание к людям - три столпа, на которых держится вся моя деятельность. Надеюсь, моя работа будет вам полезна.

Жду нашей встречи!

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