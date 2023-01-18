AntonChere

Сделаю удобный дизайн для вашего сайта

Здравствуйте, я Антон и я дизайнер!

40% от успешности компании это дизайн, потому что первые 2 - 3 секунды когда заказчик заходит на ваш сайт или проект в первую очередь он смотрит именно на дизайн, и именно от первоначальных ощущений проекта складывается впечатление о компании.

И как раз с дизайном я могу вам помочь! В сфере дизайна более 2 лет, занимаюсь в основном web - design, но также в любой момент готов выполнить ваш заказ если он соответствует моим навыкам (которые переведенные ниже).

В любой момент готов начать сотрудничать!