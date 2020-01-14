AntonEfremov

Антон Ефремов AntonEfremov

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Реклама Яндекс Директ ,Таргетированная реклама, сбор базы для настройки рекламных показов.

услуги таргетированной рекламы: настройка таргетированной рекламы в Вконтакте или сбор базы ваших потенциальных клиентов. 

Кому и зачем это нужно? 

Сбор базы ваших потенциальных клиентов. 

Ретаргетинг нужен всем, кто занимается настройкой рекламы в соцсетях: и владельцам бизнеса, и наемным специалистам. Он расширяет стандартные возможности рекламного кабинета — мы можем найти для вас любую аудиторию или напомнить о вас вашим клиентам. 

Я предлагаю готовую базу пользователей которой интересен ваш продукт вместо того чтобы, лазить по страницам пользователей и добавлять их в список вручную. 

По каким критериям можно составить базу: 

-Лайкнули, репостнули или прокомментировали пост в выбранных группах 

-Недавно вступили в сообщество 

- Пол, возраст, семейное положение, страна и город проживания. 

- Вуз, факультет, школа, год получения высшего образования.. 

- Интересы, увлечения, любимые фильмы, книги, игры и т.д. 

-Поставили определенный статус 

Это лишь малая часть возможностей составления базы клиентов. 

Затем вы сможете показывать людям из этого списка рекламу. Например, уведомлять о новых акциях, предлагать посмотреть видео в ленте, звать в свое сообщество.