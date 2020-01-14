AntonEfremov

Реклама Яндекс Директ ,Таргетированная реклама, сбор базы для настройки рекламных показов.

услуги таргетированной рекламы: настройка таргетированной рекламы в Вконтакте или сбор базы ваших потенциальных клиентов.

Кому и зачем это нужно?

Сбор базы ваших потенциальных клиентов.

Ретаргетинг нужен всем, кто занимается настройкой рекламы в соцсетях: и владельцам бизнеса, и наемным специалистам. Он расширяет стандартные возможности рекламного кабинета — мы можем найти для вас любую аудиторию или напомнить о вас вашим клиентам.

Я предлагаю готовую базу пользователей которой интересен ваш продукт вместо того чтобы, лазить по страницам пользователей и добавлять их в список вручную.

По каким критериям можно составить базу:

-Лайкнули, репостнули или прокомментировали пост в выбранных группах

-Недавно вступили в сообщество

- Пол, возраст, семейное положение, страна и город проживания.

- Вуз, факультет, школа, год получения высшего образования..

- Интересы, увлечения, любимые фильмы, книги, игры и т.д.

-Поставили определенный статус

Это лишь малая часть возможностей составления базы клиентов.

Затем вы сможете показывать людям из этого списка рекламу. Например, уведомлять о новых акциях, предлагать посмотреть видео в ленте, звать в свое сообщество.