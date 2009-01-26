Создание флэш-банеров. Требуется креативный подход при минимальных вводных. Детали задания при личном обсуждении.
- Баннеры29 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать простой сайт. На подобии http://akintsev.com/ имеется ввиду навигация. Скрипты и тексты есть. Необходимо только технически все реализовать в соответствии с пожеланиями.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходим наворот для сайта на подобии http://www.holyteaclub.com/ (верхний правый угол) Смысл простой. Имитация отогнутого листа, который болтается на ветру. При наведении курсора, лист отгибается. Там какая-нибудь надпись, она же гиперссылка. Вообщем детали обсудим в привате. ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходима профессиональная консультация по использованию ресурса http://www.paltalk.com/ - Создание закрытых комнат - Администрирование при проведение конференций - Дополнительные возможности при работе Вообщем необходимо все об этой программе. Начиная с деталей установки и заканчивая работой с платными аккаунтами. Консультацию хочу ...Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Скрипт для сайта http://amlife.ru/ Логика работы скрипта 1. В конце страницы будет установлена кнопка "Регистрация" . При нажатии на кнопку осуществляется переход по ссылке http://www.wholewellnessclub.net/_логин партнера_ 2. Необходимо, чтобы при входе на сайт по ссылке http://amlife.ru/_логин партнера_ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Создание серии динамических баннеров для партнерской программы. От Вас требуется фантазия, художественный подход и качественная работа. От меня текстовки и графические элементы. Просьба в откликах указывать ориентировочную стоимость за изготовление 1-го баннера. С уважением, Ерохин АнтонБаннеры68 заявокЗакрыт15 лет назад