Скрипт для сайта http://amlife.ru/ Логика работы скрипта 1. В конце страницы будет установлена кнопка "Регистрация" . При нажатии на кнопку осуществляется переход по ссылке http://www.wholewellnessclub.net/_логин партнера_ 2. Необходимо, чтобы при входе на сайт по ссылке http://amlife.ru/_логин партнера_ ...