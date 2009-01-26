AntonEro1

Антон Ерохин AntonEro1

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание флеш-баннеров

    Создание флэш-банеров. Требуется креативный подход при минимальных вводных. Детали задания при личном обсуждении.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание простого сайта

    Необходимо сделать простой сайт. На подобии http://akintsev.com/ имеется ввиду навигация. Скрипты и тексты есть. Необходимо только технически все реализовать в соответствии с пожеланиями.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-наворот для сайта

    Необходим наворот для сайта на подобии http://www.holyteaclub.com/ (верхний правый угол) Смысл простой. Имитация отогнутого листа, который болтается на ветру. При наведении курсора, лист отгибается. Там какая-нибудь надпись, она же гиперссылка. Вообщем детали обсудим в привате. ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходима консультация по Paltalk

    Необходима профессиональная консультация по использованию ресурса http://www.paltalk.com/ - Создание закрытых комнат - Администрирование при проведение конференций - Дополнительные возможности при работе Вообщем необходимо все об этой программе. Начиная с деталей установки и заканчивая работой с платными аккаунтами. Консультацию хочу ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для сайта

    Скрипт для сайта http://amlife.ru/ Логика работы скрипта 1. В конце страницы будет установлена кнопка "Регистрация" . При нажатии на кнопку осуществляется переход по ссылке http://www.wholewellnessclub.net/_логин партнера_ 2. Необходимо, чтобы при входе на сайт по ссылке http://amlife.ru/_логин партнера_ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash-банеры, gif-баннеры

    Создание серии динамических баннеров для партнерской программы. От Вас требуется фантазия, художественный подход и качественная работа. От меня текстовки и графические элементы. Просьба в откликах указывать ориентировочную стоимость за изготовление 1-го баннера. С уважением, Ерохин Антон

    Flash
    Баннеры68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
u-web
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Flash-наворот для сайта
Никаких проблем в процессе выполнения заказа и получения денег. Приятно работать с адекватными людьми.
Вот то, что я ценю в профессионалах. минимум вопросов, максимальное качество.....работа сделана великолепно. Рекомендую. Обязательно продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
lytican
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-3)
$30
10 баллов
15 лет назад
Скрипт для сайта
Остался доволен сотрудничеством - получил ТЗ, выполнил, получил деньги; все как и должно быть в идеале, очень четко
Работа сделана отлично....Рекомендую всем. Хороший исполнитель. Дело знает, минимум вопросов, максимум скорости...
Ответный отзыв