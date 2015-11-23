Верстка, сайт "под ключ", веб-программирование

Выполняю любую работу по верстке и созданию сайтов "под ключ", веб-программированию и работе с CMS. Не дизайнер. Зато любое задание по технической части мне по плечу. Мое портфолио здесь: https://freelance.ru/AntonFl . Одна из самых полезных моих работ - для интернет-магазина ОпаснаяБритва ( http://опаснаябритва.рф/ ). Простая система UpSale на странице корзины увеличила прибыль магазина едва ли не на четверть, подняла конверсию. Для сайта DesignDevise ( http://designdevise.ru/ ) выполнил редизайн и полную уникализацию WP-шаблона.

Ах да, мой конек - WordPress. Знаю об этой CMS все, все ее углы, скрытые возможности и проблемы.