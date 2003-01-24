AntonKushner

Антон Кушнер AntonKushnerAntonKushner
20 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Ретуширование и редактирование фотографий.
Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.
Ценю свое время и время заказчика. Обработка изображений и фото. Знание видеоредакторов Sony Vegas,Cyberlink Power Direktorи Adobe Photoshop.
Пишите разберем ваши нюансы и приведем все до нужного вида.
Я против войны в Украине!