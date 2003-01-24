AntonKushner

Ретуширование и редактирование фотографий.

Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.

Ценю свое время и время заказчика. Обработка изображений и фото. Знание видеоредакторов Sony Vegas,Cyberlink Power Direktorи Adobe Photoshop.

Пишите разберем ваши нюансы и приведем все до нужного вида.