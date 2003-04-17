Профессиональная звукозапись, сведение треков, написание минусовок, запись музыкальных треков для рекламы.
Меня зовут Антон, я профессионально занимаюсь звукозаписью, сведением музыкальных треков, написанием минусовок для рекламных интеграций и музыкальных исполнителей.
Выполняю работу в кратчяйшие сроки, вношу не ограниченное колличество правок предлогаемых заказчиком, выполняю работу за максимально низкую цену.
Я против войны в Украине!
Аудиомонтаж
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$10/час
от $10от 1 дня
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга