Профессиональная звукозапись, сведение треков, написание минусовок, запись музыкальных треков для рекламы.

Меня зовут Антон, я профессионально занимаюсь звукозаписью, сведением музыкальных треков, написанием минусовок для рекламных интеграций и музыкальных исполнителей.

Выполняю работу в кратчяйшие сроки, вношу не ограниченное колличество правок предлогаемых заказчиком, выполняю работу за максимально низкую цену.