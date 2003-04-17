AntonMersh_Music

Антон AntonMersh_Music

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная звукозапись, сведение треков, написание минусовок, запись музыкальных треков для рекламы.

Меня зовут Антон, я профессионально занимаюсь звукозаписью, сведением музыкальных треков, написанием минусовок для рекламных интеграций и музыкальных исполнителей.

Выполняю работу в кратчяйшие сроки, вношу не ограниченное колличество правок предлогаемых заказчиком, выполняю работу за максимально низкую цену.

Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга