Информация о себе

Занимаюсь наладкой программного и аппаратного обеспечения. Закончил Политехнический колледж № 50 имени Злобина. Защитил диплом без всяких проблем. Работаю сейчас на заводе АнгСтрэм на военном предприятии. Там на данной работе пока что стажёр, недавно только устроился на работу. Есть множество навыков по работе с компьютером.Провожу монтаж и наладку серверов, периферийных устройств и коммуникационных платформ, осуществляю установку программного обеспечения. Занимаюсь запуском аппаратных комплексов, произвожу подключение периферийного оборудования, обеспечиваю совместимость различных устройств и их нормальную сетевую работу в соответствии с решаемыми задачами и назначением.