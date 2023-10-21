AntonTurilov

Занимаюсь разработкой и дизайном с 2018 года. В 2019 году собрал свою команду

из программиста, директолога, сммщика и маркетолога. Реализо-

вали более 60 проектов на зарубежном и русскоязычном рынках.



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• Окупаемость моих проектов меньше месяца

• Никогда не срываю сроки

• Есть ООО, могу работать по договору

• 1 год гарантии на все услуги



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УСЛУГИ



1) Разработка дизайна (прототип сайта, лого, фирменный стиль)

2) Кроссбраузерная верстка Pixel Perfect

3) Программирование (wordpress, opencart, 1C-Bitrix, laravel)

4) SEO оптимизация сайта

5) Создание и настройка рекламных кампаний

6) Ведение соц сетей и настройка рекламы

7) Ведение и обслуживание проекта



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ОТЗЫВЫ



Отзывы в 2ГИС: https://2gis.ru/ufa/firm/70000001057613980/tab/reviews?m=56.008502%2C54.720198%2F16



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