AntonTurilov

Занимаюсь разработкой и дизайном с 2018 года. В 2019 году собрал свою команду
из программиста, директолога, сммщика и маркетолога. Реализо-
вали более 60 проектов на зарубежном и русскоязычном рынках.
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• Окупаемость моих проектов меньше месяца
• Никогда не срываю сроки
• Есть ООО, могу работать по договору
• 1 год гарантии на все услуги
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УСЛУГИ
1) Разработка дизайна (прототип сайта, лого, фирменный стиль)
2) Кроссбраузерная верстка Pixel Perfect
3) Программирование (wordpress, opencart, 1C-Bitrix, laravel)
4) SEO оптимизация сайта
5) Создание и настройка рекламных кампаний
6) Ведение соц сетей и настройка рекламы
7) Ведение и обслуживание проекта
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ОТЗЫВЫ
Отзывы в 2ГИС: https://2gis.ru/ufa/firm/70000001057613980/tab/reviews?m=56.008502%2C54.720198%2F16
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