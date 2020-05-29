UI web designer, poligraphical design, vector drawer, illustrator

Рисую сайты, посадочные страницы, приложения, дизайн для соцсетей (vk, facebook, instagram). Отрисовываю векторные изображения (с растра). Создаю для полиграфии все виды макетов (от создания билбордов/лайтбоксов, до верстки газет/журналов, создания буклетов/листовок/визиток).