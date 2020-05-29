UI web designer, poligraphical design, vector drawer, illustrator
Рисую сайты, посадочные страницы, приложения, дизайн для соцсетей (vk, facebook, instagram). Отрисовываю векторные изображения (с растра). Создаю для полиграфии все виды макетов (от создания билбордов/лайтбоксов, до верстки газет/журналов, создания буклетов/листовок/визиток).
Портфолио
- Сайт для Exception89 просмотров
- Сайт для бренда одежды Лав Киев99 просмотров
- Принт на футболку для туроператора Snegtravel86 просмотров
- Лого для производителя надувных лодок93 просмотра
- Лого для For family86 просмотров
- Для инстаграма бровиста87 просмотров
- Баннеры и флаеры для турфирмы "Сели и поехали"72 просмотра
- Флаеры для кафе "Час пик"80 просмотров
- Флаер адвокату в стиле "Лучше звоните Соулу"77 просмотров
- Заглушка для бренда Чебатурочка71 просмотр
- Баннеры для Exception50 просмотров
- Отрисовка иллюстрации с растра88 просмотров