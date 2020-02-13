Антон Фролов Anton_IvanovichAnton_Ivanovich
23 годаРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический Дизайнер
Привет, меня зовут Антон. Штатный Дизайнер в компании занимающейся сувенирной продукцией моя основная работа (Дизайнер печатной продукции). Так-же занимаюсь фотографией и ее ретушью. Знаю HTML5 CSS и jQuery. А на фрилансе планирую продвинуть себя в webе.
Проходил курсы по полиграфическому дизайну.
С удовольствием сделаю для Вас:
- landing page ;
- оформление соц сетей
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаеры, бланки, этикетки...);
- ретушь фото
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, MS PowerPoint
А все остальное скажет портфолио
P.s. На сообщения отвечаю в течении часа
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитка39 просмотров
- Визитка54 просмотра
- Визитка в Фотошопе59 просмотров
- Рисунок в векторе66 просмотров
- Визитка в Иллюстраторе40 просмотров