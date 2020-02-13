Графический Дизайнер

Привет, меня зовут Антон. Штатный Дизайнер в компании занимающейся сувенирной продукцией моя основная работа (Дизайнер печатной продукции). Так-же занимаюсь фотографией и ее ретушью. Знаю HTML5 CSS и jQuery. А на фрилансе планирую продвинуть себя в webе.

Проходил курсы по полиграфическому дизайну.

С удовольствием сделаю для Вас:

- landing page ;

- оформление соц сетей

- дизайн наружной и внутренней рекламы;

- полиграфия (визитки, флаеры, бланки, этикетки...);

- ретушь фото

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, MS PowerPoint

А все остальное скажет портфолио

P.s. На сообщения отвечаю в течении часа