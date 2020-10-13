Anton_Serdeshnov

Основательный подход к Вашему проекту!

С 2014 года я профессионально занимаюсь маркетингом, разработкой веб-сайтов и SMM.Вот некоторые достижения:

✅ Работал с бюджетом более 300 000 руб/ в ДЕНЬ

✅ Сделал более 700 000 заявок на юридические тематики в Мск за 3 года

✅ Разработал более 150 веб-сайтов и запустил их

✅ Разрабатывал и продвигал юридический портал, до 5 страницы Google

✅ Продвигаю свой startup по расчету ремонта

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💬 Открыт к работе и сотрудничеству

 Гибок в финансовом плане

 Нацелен на результат

Очень детально и основательно вникаю в Ваш проект, понимаю его с точки зрения потребителя и руководителя. Всегда анализирую рынок и нахожу оптимальную гипотезу.Буду рад сотрудничеству!