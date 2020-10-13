Anton_Serdeshnov

Основательный подход к Вашему проекту!
С 2014 года я профессионально занимаюсь маркетингом, разработкой веб-сайтов и SMM.Вот некоторые достижения:
- ✅ Работал с бюджетом более 300 000 руб/ в ДЕНЬ
- ✅ Сделал более 700 000 заявок на юридические тематики в Мск за 3 года
- ✅ Разработал более 150 веб-сайтов и запустил их
- ✅ Разрабатывал и продвигал юридический портал, до 5 страницы Google
- ✅ Продвигаю свой startup по расчету ремонта
- 💬 Открыт к работе и сотрудничеству
- Гибок в финансовом плане
- Нацелен на результат
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