Anton_Serdeshnov

Антон Anton_Serdeshnov

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Основательный подход к Вашему проекту!

С 2014 года я профессионально занимаюсь маркетингом, разработкой веб-сайтов и SMM.Вот некоторые достижения: 

  • ✅ Работал с бюджетом более 300 000 руб/ в ДЕНЬ
  • ✅ Сделал более 700 000 заявок на юридические тематики в Мск за 3 года
  • ✅ Разработал более 150 веб-сайтов и запустил их
  • ✅ Разрабатывал и продвигал юридический портал, до 5 страницы Google
  • ✅ Продвигаю свой startup по расчету ремонта
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  • 💬 Открыт к работе и сотрудничеству
  •  Гибок в финансовом плане
  •  Нацелен на результат
Очень детально и основательно вникаю в Ваш проект,  понимаю его с точки зрения потребителя и руководителя. Всегда анализирую рынок и нахожу оптимальную гипотезу.Буду рад сотрудничеству!

ПОРТФОЛИО